La mujer que robó 27 latas de atún en Rosario ya está libre y la Justicia pidió un informe sobre su salud mental

Una mujer fue filmada mientras robaba latas de atún en un supermercado de Rosario

I.C, la mujer rosarina de 45 años que protagonizó un incidente viralizado en redes sociales cuando fue encontrada in fraganti mientras intentaba hurtar 27 latas de atún de un supermercado La Gallega, fue detenida y ya está libre , según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación a Infobae.

Tras estar aprehendida luego del arresto a cargo de la Unidad Regional II de la Policía provincial en Rosario, se le formó una causa por tentativa de hurto en la Unidad de Flagrancia en turno del MPA y fue puesta en libertad, todavía atada al proceso.

Sin embargo, hay otra preocupación. Se intenta dilucidar el móvil del hurto mismo, entre las reacciones desmedidas que se ven en el video difundido en redes sociales, según fuentes del caso. ¿La mujer atraviesa una necesidad económica? Sus registros previsionales muestran que no tiene un empleo en blanco y que cobra planes del ANSES, como la AUH y el plan Progresar. Por otra parte, hay una preocupación por su salud, precisamente su salud mental.

Fuentes del caso aseguran que la fiscalía pidió que I.C sea evaluado por un médico forense. Luego, ese médico podrá determinar si es necesario que la mujer analice su situación psiquiátrica.

I.C fue arrestada luego de que intentara robar mercadería de un segundo local en la esquina de Moreno y Pellegrini este sábado último poco antes del mediodía. Una cajera del establecimiento la denunció. Al contrario del primer robo, logró salir del lugar con más atún: la policía la interceptó a pocas cuadras, donde le encontraron diez latas entre sus ropas, también marca La Campagnola, con un valor usual de más de 200 pesos cada lata. Luego, fue trasladada a la Comisaría 2° y luego liberada.

I.C, en el video original.

En el video del primer robo, ocurrido a poca distancia del segundo, se observa como la mujer es obligada a devolver una sorprendente cantidad de latas de atún que intentaba llevarse del lugar, sin pagar, entre sus prendas. El hecho también ocurrió en un supermercado de la cadena La Gallega, ubicado en la intersección de Mitre y Avenida Pellegrini, una zona muy concurrida que tiene como puntos opuestos los parques Independencia y Urquiza.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, se escucha como la increpa uno de los trabajadores del lugar mientras la mujer, de quien no se difundió la identidad, soltaba los productos.

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, continuó la protagonista de un video que tiene miles de visualizaciones en Twitter.

