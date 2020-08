“Para la Justicia no hay ni una sola prueba que comprometa a los policías”, aseguró un periodista de Bahía Blanca que investigó el caso Facundo Castro

Facundo Castro desapareció el 30 de abril

El fin de semana pudo haber sido una bisagra para el caso de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Durante la tarde del sábado se halló un esqueleto semienterrado en un pantanal muy cercano a Bahía Blanca. Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense analizarán los restos para tratar de confirmar que se tratara del joven que está desaparecido desde el 30 de abril.

Germán Sasso es periodista del medio La Brújula 24 de Bahía Blanca. Hace dos meses que comenzó a seguir el caso desde cerca y es uno de los pocos comunicadores que tuvo acceso al expediente judicial que instruye la jueza María Gabriela Marrón.

En diálogo con Infobae, el profesional planteó que la Justicia no posee hasta el momento pruebas como para detener y acusar a los cuatro policías señalados por la querella como posibles autores de una desaparición forzada de Facundo Astudillo: los efectivos Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González.

El periodista Germán Sasso, del medio La Brújula 24, de Bahía Blanca

- ¿A raíz del hallazgo del cuerpo y a falta de la identificación, qué se desprende del expediente sobre la presunta responsabilidad de los policías en la desaparición de Facundo?

El objetivo de la Justicia era confirmar o descartar la hipótesis de la desaparición forzada. Hoy en día, con los testimonios que se tomaron, con la prueba dura, la recolección de datos de las antenas telefónicas, la geolocalización de los patrulleros policiales y los testimonios de varios testigos, para la Justicia no hay ni una sola prueba que comprometa a los policías y concluya que se trató de una desaparición forzada.

- En caso de tratarse del cuerpo de Facundo, ¿Sería de algún aporte el lugar donde fue hallado respecto a lo que se venía investigando?

Una trabajadora agropecuaria que dice haber llevado a un joven hasta metros antes de un control fitosanitario previo a la entrada a Daniel Cerri. Dijo que Facundo le pidió bajarse ahí para evitar el control y que iba a llegar a Bahía Blanca a través de las vías. El cuerpo fue encontrado muy cerca de esas vías.

- La madre y la querella advirtieron que hay tres testigos que afirman haber visto a Facundo ser subido a un patrullero y denuncian contradicciones en los testimonios de la policía…

Según el expediente, no hay ninguna prueba que refuerce esos tres testimonios. No hay nada que consolide esos testimonios. Todo el resto de las pruebas periciales coinciden con los testimonios de los policías. Hay un matrimonio de un campo que dijo haber visto a un chico caminando en la Ruta 3 y que dio aviso a un empleado municipal de Tte. Origone. Luego, los análisis del GPS del patrullero de Origone manejado por el oficial González coinciden con los horarios del llamado de ese matrimonio. Después, González dijo que después de parar en un nuevo control a Facundo, lo vio subirse a una camioneta oscura, y es la misma camioneta que la trabajadora agropecuaria dice haber llevado hasta la cercanía del control fitosanitario. Las cámaras de seguridad de ese control comprueban que en ese mismo período de tiempo entre Origone y el control fitosanitario cercano a Bahía, aparece la camioneta de esa mujer, que ya lo habría dejado a Facundo unos metros antes. Todo eso, para la querella no existió.

La zapatilla de Facundo Castro, hallada a pocos metros del lugar donde fue encontrado el esqueleto

- ¿Y el hallazgo del perro del adiestrador Marcos Herrero del amuleto de Facundo encontrado en el destacamento policial de Origone no es motivo suficiente como para investigar a los policías? ¿Cómo llegó ahí?

Esa es una buena pregunta que habría que hacerles al fiscal y a la jueza. Hasta ahora para la fiscalía ese hecho aislado no es suficiente como para desestimar toda la cantidad de pruebas que coinciden con la versión de los policías. La Justicia no desconoce este hecho, pero lo suma al conjunto total de las pruebas.

- El adiestrador Herrero también aseguró que uno de sus perros identificó una de las camionetas del destacamento policial de Origone como si allí habría estado Facundo…

Ese es el testimonio de un perito de parte de acuerdo a lo que indicó su perrito. Además, los análisis científicos de esa camioneta demostraron que no se halló sangre de Facundo en ningún lugar de la camioneta.

- ¿De las pericias que la Justicia realizó sobre la actividad telefónica del celular de Facundo, qué análisis se hizo?

En principio, se identificó que sí desde el teléfono de Facundo se hizo una llamada al teléfono de su madre. Aunque no se pudo identificar el contendo del llamado (NdeR: la madre aseguró que su hijo le alertó: "No te das una idea de dónde estoy, creo que no me vas a ver más"). Pero, ese llamado sucedió a las 13:33 y, de acuerdo a los tres testigos que vieron a Facundo ser subido a un patrullero, eso ocurrió entre las 15.30 y las 16. ¿Qué ocurrió entonces en esas dos horas? ¿A qué hacía referencia Facundo si le dijo eso a su mamá? Además, la última actividad que se le registró al teléfono de Facundo fue un mensaje a un amigo, cerca de las 20:20. La antena que tomó ese mensaje fue una ubicada en un polo petroquímico de Bahía Blanca. Cualquier mensaje que se envíe desde la zona cercana a donde fue encontrado ese cuerpo, lo toma esa misma antena.

- Y si la Justicia no tiene pruebas sobre la posible responsabilidad de la Policía, ¿Cuáles son las principales hipótesis que se manejan ahora sobre la búsqueda de Facundo?

Las tres principales hipótesis que maneja la fiscalía ahora, por lo que pude averiguar, son que a Facundo le pudo haber ocurrido algo en su presunto camino a pie a lo largo de las vías a Bahía Blanca, que haya sido "guardado" por alguien y que hayan montado el cuerpo en ese lugar o que haya sido víctima de algún tipo de ataque por parte del entorno de la ex novia.

Aún no se determinó si el cuerpo encontrado en la zona pantanosa pertenece a Facundo Astudillo Castro

- ¿La ex novia declaró en la causa?

La ex novia declaró cuando la causa estaba en manos del fiscal provincial Rodolfo De Lucía. Tanto ella como uno de sus hermanos dijeron que nunca vieron a Facundo entre el 30 de abril y el momento de sus declaraciones.

- La familia acusa a la Justicia de que no se está llevando la causa por las riendas correctas…

Yo entiendo el enojo de la madre y la tristeza y hay que acompañarla en estos momentos. Pero si uno se tiene que referir a lo que sale de la causa, después del trabajo de peritos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria es que todas las pruebas condicen con el testimonios de los policías. Por más duro que suene, es la sensación que a mí me dejó.