Caso Facundo Castro: trasladan a Buenos Aires el cuerpo encontrado en Villarino para comenzar con la autopsia

Facundo Castro Astudillo fue visto por última vez el 30 de abril

A las 18:30 de hoy, un avión de la Policía Federal Argentina trasladará el cuerpo que fue encontrado anoche a la vera de la ruta nacional 3 en Villarino, en el sector conocido como “Cola de Ballena”, en el interior de la provincia de Buenos Aires. La fuerza de seguridad nacional, que desplazó a la bonaerense al frente del operativo, investiga si pertenece a Facundo Astudillo Castro , el joven que desapareció el 30 de abril cuando salió de su casa en la ciudad de Pedro Luro para reencontrarse con su ex novia, con quien se había peleado recientemente.

El traslado unirá Villarino con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará la autopsia en los próximas días y comenzarán los estudios del Equipo de Antropología Forense de la Nación para saber si se trata o no del joven. En tanto, la delegación de la Policía Federal presente en Bahía Blanca, localidad cercana al lugar donde se lleva a cabo la investigación, continuará con el restrillaje de la zona y en búsqueda de más indicios que permitan conocer que fue lo que sucedió con el joven.

Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Astudillo Castro, adelantó que en la noche de hoy llegarán los restos y que, según estiman, los estudios comenzarán “el martes por la mañana”. Además, adelantó que la querella pondrá un perito de parte para que esté presente en el momento en que se realice la autopsia.

Cristina Castro, la madre de Facundo, cree que hay "muchas chances" de que el cuerpo encontrado sea el de su hijo

Entre los temas a determinar en el cadáver, además de su identidad, está la data de muerte, la intervención de fauna de la zona en el cuerpo y la causa del fallecimiento. El cuerpo fue hallado sin ropa, pero a un costado había ropa oscura que podría coincidir con la que llevaba el joven al desaparecer, según reveló Peretto.

La madre de Astudillo Castro contó que encontraron una zapatilla a 30 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo y que pertenece a su hijo, que es la que tenía puesta en la última foto que se conoce del joven cuando fue detenido por la Policía Bonaerense por romper el aislamiento obligatorio. Tanto Castro como sus abogados están seguros que la escena fue alterada. “No se condice la antigüedad y el estado en el que está el cuerpo con la forma en la que está la zapatilla”, resaltó el letrado.

En tanto,la madre también consideró que el cuerpo “fue plantado” en el lugar. “Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo. Exijo la denuncia de (Sergio) Berni y el intendente (Carlos) Bevilaqua”, indicó, en referencia al jefe comunal de la localidad de Villarino, en el interior bonaerense, donde se lleva adelante la investigación.

El cadáver fue encontrado a al menos tres kilómetros de un puente ferroviario de la zona que había sido el foco de varias búsquedas, en un sector de bañados con distintas profundidades y sumamente complejo de transitar. Las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrillar el lugar tras el aviso de lugareños, que vieron los restos flotando y se contactaron con las autoridades de inmediato.

El cuerpo fue encontrado en una estado de descomposición avanzada

El punto donde encontraron el cuerpo es cercano al camino de las vías del ferrocarril que va a la localidad de General Cerri, a 14 kilómetros de donde la “Testigo H”, la mujer que declaró haber llevado a Astudillo Castro, dijo que lo dejó. Ese relato, que alejaba la versión de una desaparición forzada, fue fuertemente cuestionado por la querella.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre el joven de 22 años poco después de las 13 horas de aquel 30 de abril, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa ubicada en la ciudad de Pedro Luro.

Este domingo al mediodía la madre presenció el momento en que los peritos revisaron el cuerpo y la zona en la que fue encontrado. Ni bien salió del lugar, se acercó a la prensa y expuso sus sentimientos. “Hay muchas posibilidades de que pueda ser Facundo. Estuve todo el tiempo presente. Vi como lo tocaron, como lo dieron vuelta” , exclamó.

La zona en la que se realizó la búsqueda es en el interior de la provincia de Buenos Aires

Cristina Castro hizo públicos los pocos datos que había obtenido en ese momento. “Es un masculino. No descarto que sea Facundo. Es probable que sea. Me lo dice mi instinto de mamá”, sostuvo. Luego, uno de los abogados que la representa aclaró que desde el punto de vista legal ellos deben esperar la confirmación y que lo expresado por la madre del joven es “un sentimiento que debemos respetar”.

La principal versión que se maneja es que Astudillo Castro habría sido detenido en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, donde presuntamente le labraron dos actas por haber violado la cuarentena, pero hasta ahora no se sabe con precisión qué pasó con él después de eso.

Su familia está convencida de que fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa, según denunció Aparicio al comienzo de la investigación.

