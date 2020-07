A tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, continúa la investigación para hallar al joven

Este jueves se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez en un retén policial, donde las fuerzas de seguridad le labraron un acta por haber violado la cuarentena.

Tras una serie de rastrillajes en la zona entre la localidad de Cerri y Villarino sobre la Ruta 3, continúa la investigación para dar con el paradero de Castro. Por pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la fiscalía solicitó a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina (PFA) que realice un trabajo integral que cruce toda la prueba recolectada hasta el momento.

En tanto, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe de manera urgente las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone, de la comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino, que fueron efectuadas el día en que el joven de 22 años fue visto por última vez.

Lo último que se supo de Facundo es que salió de su casa de Pedro Luro el 30 de abril para ir a ver a su novia en Bahía Blanca, en plena cuarentena estricta, y fue detenido en un retén policial en el que le labraron un acta por haber violado el aislamiento social. “Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre poco después de las 13 horas de aquel día, en la última comunicación que se conoce de Castro.

Fuerzas federales rastrillaron la zona donde el joven de 22 años fue visto por última vez.

Su familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueves oficiales de la Policía bonaerese desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa, según denunció el abogado Leandro Aparicio.

La justicia federal de Bahía Blanca rechazó este miércoles un pedido de recusación contra el fiscal a cargo del caso y afirmó que la investigación no presenta “ninguna irregularidad”, informaron fuentes judiciales a Télam.

Así lo resolvió la jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien rechazó la solicitud efectuada por la madre del joven para apartar del caso al fiscal Federal subrogante 1 Santiago Ulpiano Martínez.

Cristina Castro, madre de Facundo, había pedido la semana pasada que el fiscal fuera recusado por “temor de parcialidad” en la causa. Marrón rechazó el pedido por “improcedente”, al tiempo que dispuso también “no hacer lugar a la solicitud del fiscal de imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados de Bahía Blanca a los fines disciplinarios respecto de los abogados de la querella particular”.

”La investigación no presenta ninguna irregularidad” expresó la jueza, al señalar que los datos que cuenta para “realizar tal afirmación son que, luego de recibir su denuncia por la desaparición forzada de Facundo, inició una investigación preliminar y también que convocó a varios organismos estatales para colaborar con la búsqueda y averiguación de lo sucedido”.

”El representante de la fiscalía está tratando de responder varias preguntas, porque es su obligación realizar una investigación exhaustiva, completa, entre las que se encuentran: ¿dónde está Facundo?, ¿qué le pasó?, ¿por qué sus familiares y amigos perdieron contacto con él?, ¿por qué no lo podemos ubicar?, ¿algo malo le ocurrió? y, en su caso, ¿quiénes son los responsables de lo que le pasó?”, agregó.

Además, Marrón sostuvo: “Una respuesta posible a esta última pregunta tiene que ver con una presunta actuación irregular e ilegal de la policía de la Provincia de Buenos Aires, pero aún en este caso hace falta averiguar más cosas, reunir la evidencia que determine qué personas son responsables de que Facundo no aparezca y dónde está”.

El pasado fin de semana, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comunicaron con la madre de Castro para ponerse a disposición. “Habló personalmente con ella y le dijo que lo llame con lo que le quiera pedir”, confirmó el abogado de la familia sobre la comunicación con el Jefe de Estado.

Más allá del contacto con las autoridades nacionales y provinciales, Aparicio cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y apuntó contra el titular de la cartera bonaerense, Sergio Berni: “Si no descubrió nada, es un incompetente. Si descubrió algo y no lo denunció, es un encubridor”.

En principio, Aparicio aseguró que se trató de un encubrimiento policial dividido en varias fases. “Nosotros tenemos tres testimonios que dicen que Facundo fue metido entre las 15.30 y las 16 a una camioneta de la policía. Y desde ahí no hay ningún testimonio concreto que desvirtúe esos tres testimonios”, afirmó.

