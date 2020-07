“Los vamos a boletear a todos”: asaltaron en su casa a una conductora de televisión y amenazaron con matar a ella y a sus hijos

La conductora cordobesa Erika Trossero fue asaltada en su casa junto a sus hijos (erikatrossero)

Erika Trossero, una reconocida conductora de televisión de la ciudad de Córdoba fue asaltada por una banda de delincuentes que ingresaron a su casa de la capital provincial en la madrugada de este jueves y amenazaron con matarlos.

El violento robo ocurrió cerca de las tres de la mañana cuando Trossero se encontraba durmiendo en su casa de la calle Esposos Curie al 1800 en el barrio Crisol Norte. En ese momento, cuatro sujetos armados ingresaron por la puerta principal de la vivienda y sorprendieron a la hija de 16 años de Trossero, que se encontraba hablando por teléfono y mirando televisión en la cocina.

Luego se dirigieron hasta la habitación donde la conductora del canal local de Telefé estaba durmiendo. “Imaginate, me despertó mi hija y veo un revólver y a los ladrones apuntándonos y diciendo: ‘Los vamos a boletear a todos ¿dónde está la plata? Callate, no hables, no mires’”, relató esta mañana Trossero. Luego los redujeron, los ubicaron en habitaciones diferentes recostados boca abajo y le colocaron una bolsa en la cabeza a uno de sus hijos, según información de Télam.

El asalto se prolongó durante aproximadamente al menos media hora mientras los delincuentes, que actuaron encapuchados y con barbijos, seguían amenazándolos. Si bien la mujer aseguró que en ningún momento ella o sus tres hijos (dos nenas y un varón menores de edad) fueron golpeados, dijo que sí que vivieron una situación de “extrema violencia verbal”. “No te puedo explicar el shock en el que estaba. No entendía lo que preguntaban. Mi hija preguntaba cuánto faltaba”, contó.

Los ladrones maniataron a ella y sus hijos y los amenazaron con armas (erikatrossero)

Finalmente, los delincuentes los encerraron a todos maniatados en una misma habitación e intentaron huir en la camioneta de la conductora. Sin embargo, como no pudieron abrir el portón, huyeron a pie con una PlayStation, computadoras, teléfonos celulares, oro, alrededor de $6.000 pesos, dólares en efectivo y otros elementos de valor, según informaron fuentes policiales.

“Estamos en shock todavía. Es tristísimo. Una situación espantosa, horrible”, indicó en diálogo con la radio PLX Pulxo. “Te sentís vulnerable, desvalida, descuidada e insegura” aseguró y reclamó “poder vivir en paz” y “que la Policía tome cartas en el asunto”.

En enero de este año, además, ya habían ingresado ladrones a la casa de Trossero pero no se encontraban ni ella ni su familia. Una fiscalía en turno investiga el hecho, en tanto personal policial de Robos y Hurtos de la fuerza provincial montó un operativo para tratar de identificar y detener a los asaltantes.

Seguí leyendo:

Robo “piraña” frente a la Embajada de Estados Unidos: forzaron un portón y escaparon en un minuto

Una violenta banda de ladrones asaltó a golpes a un actor en Recoleta: su lista de antecedentes por robo