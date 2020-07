Los otros tres acusados, sin embargo, que registran antecedentes por delitos rurales, fueron imputados por el delito de “daños” y puestos en libertad. “Es un delito que no tiene agravantes como el hurto, de muy poca pena y no es detenible”, explicó una fuente cercana a la causa a este medio. “Por eso una vez que se identifica su domicilio y se constata que efectivamente viven allí, recuperan la libertad. Eso no significa que no estén todavía relacionados a la causa o que no reciban una pena, sobre todo si tienen antecedentes. Pero deberá decidirlo el juez”.