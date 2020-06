Denuncian a Samanta Casais de “Bake Off” por “homicidio culposo”

Samanta Casais (@bakeoffargentina2020)

Samanta Casais, participante de Bake Off, fue denunciada por homicidio culposo por un hecho que ocurrió en noviembre de 2017. Según Lorena Olguín -que hizo pública la causa que comenzó en aquel entonces- la pastelera atropelló a su padre, Alfredo Olguín, de 74 años en Liniers.

“Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto. Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta”, reveló Lorena este lunes en Informados de todo, por América.

Además, indicó que “la sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias”.”Pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto”, continuó la hija de Alfredo, que estuvo en coma durante cuatro meses y luego murió.

Lorena Olguín publicó una foto de la carátula de la causa en la que figura como "homicidio culposo" (@looretaolgun)

“No se dio a la fuga porque se le pararon 20 autos adelante de ella y no dejaron que se vaya. El único que bajó del auto fue el marido, que estaba enyesado, y trataba de socorrer a mi papá que estaba tirado en el piso en el medio de la autopista”, amplió sobre el episodio que ocurrió el 16 de noviembre de 2017.

Además, reveló que la causa quedó caratulada como “homicidio culposo”. “Se reía de mi hermano y de mí cuando fuimos a una audiencia de mediación. Trataba de zafar de la situación llorando a mares. Una falsa total, decía que no tenía la culpa y que no iba a pagar porque no tenía nada, pero era mentira porque tenía un local en San Telmo”, contó Lorena.

Por otro lado, Olguín reveló que la familia estuvo buscando a Alfredo durante varios días hasta que se enteraron que había sufrido un accidente automovilístico. “Estuvo durante cinco días internado en terapia intensiva y ella no fue capaz de avisarnos a los familiares. Lo buscamos por cielo y tierra, a pesar de tener todos los datos de mi papá. Yo todavía no había encontrado a mi papá y ella ya había ido a retirar su auto”, concluyó la hija de la víctima.

Lorena Olguín también se expresó en las redes sociales el domingo por la noche, luego de que se comentara el supuesto fraude de Samanta Casais, quien no sería pastelera amateur, tal como indica el requisito para participar de Bake Off.

Otra de las fotos que publicó la hija de la víctima (@looretaolgun)

“Si vos te sentís estafado, no te das una idea mi familia. Esa hipócrita y mentirosa se presentó en Tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista. Además, se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pagó ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter, y compartió la carátula de la causa.

“Sin contar que ni siquiera se bajó del auto a socorrer a mi padre, no se dio a la fuga porque tenía una rueda pinchada y porque la frenaron más de 10 autos y motos. Ni siquiera fue capaz de avisarnos dónde estaba internado mi padre siendo que ella tenía todos los datos y nosotros estuvimos cinco días buscándolo como desaparecido. Me gustaría que se haga justicia para que esta persona no cague la vida de nadie más”, agregó.

