Pero en 2010, la cosas cambiaron. Norma falleció de muerte súbita y, según la hermana de Martina, “todo se vino abajo”. “Mamá no pudo con todo. La superó la situación”, apunta. “A mí me echó de la casa: me mandó pupila a una escuela de campo rural, donde estaba de lunes a viernes. Los fines de semana, cuando volvía, Martina y Nancy me esperaban felices. Pero Verónica no: siempre estaba cansada. En esa época tenía una pareja en Paraná, así que se iba a visitarlo a la noche y yo me quedaba con las nenas”, agrega y sostiene que, si bien Farías era desamorada, jamás las golpeó.