La fiscalía espera mientras tanto información sobre otras denuncias que en los últimos años cruzaron el empresario y Zurita contra su ex. Según fuentes cercanas a la pareja, la reportaron al menos cinco veces por una serie de amenazas telefónicas contra ellos y Martínez a su vez presentó una denuncia en la que aseguró que uno de sus hijos había sido sufrido una supuesta violación de su ex marido. A causa de esa denuncia, el empresario asegura que no puede ver ni tener contacto con sus hijos desde hace meses, por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 81 de Capital Federal, a cargo de la jueza Samanta Biscardi.