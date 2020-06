“Estoy asustada”, aseguró a Infobae Fátima Aparicio , una mujer que fue salvajemente golpeada por su ex pareja y padre de sus tres hijos, para describir en pocas palabras la angustia que siente mientras espera a que la Cámara de Apelaciones de Tucumán resuelva si libera o no al hombre que casi la mata. El imputado es Luis Ernesto Rondón, un chapista salteño que una mañana de mayo de 2019 sometió a la mujer a un brutal ataque: la sorprendió en el baño, la tomó del cuello, intentó asfixiarla y, como no pudo matarla en ese momento, le golpeó la cabeza varias veces con un martillo hasta fracturarle el maxilar y dejarla en coma con coágulos en el cerebro.