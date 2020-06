“Potocar está muy tranquilo. Quiere que el juicio empiece cuanto antes para demostrar su inocencia y el daño que le hicieron. Las pruebas qué hay en su contra son muy débiles”, señalaron a Infobae fuentes de la defensa del ex jefe de la Policía de la Ciudad. No se encontró, por ejemplo, ningún patrimonio de orígen ilícito, ningún testaferro. Si Potocar se metió plata en el bolsillo, la Justicia no pudo especificar dónde está.