Crimen y Justicia

Salta: golpearon a un hombre en la calle para robarle y los detuvieron gracias a una filmación

Un hombre de 28 años y una mujer de 22 fueron arrestados en el asentamiento San Francisco de Tartagal. La víctima debió recibir asistencia médica

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Díptico que muestra a dos personas, una de espaldas esposada y otra de frente con rostro pixelado, siendo escoltadas por agentes de policía en una oficina
Un hombre y una mujer fueron arrestados por la Policía de Salta, sospechosos de participar en un robo, y son escoltados por agentes de investigación (Que Pasa Salta)

Un violento episodio de delincuencia ocurrido en una vivienda de la ciudad salteña de Tartagal derivó en un importante operativo policial que terminó con la detención de dos personas en el asentamiento San Francisco.

La intervención de la Policía de Salta permitió avanzar en la investigación de un ataque ocurrido en el barrio Tomás Ryan, donde un hombre de 32 años fue golpeado y despojado de sus pertenencias.

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La secuencia comenzó cuando la víctima fue interceptada en la vía pública y agredida físicamente. Como consecuencia de la golpiza, el hombre debió recibir asistencia médica en el hospital local, donde permaneció en observación hasta que pudo recibir el alta. Según informaron fuentes policiales, la rápida atención permitió que las lesiones no revistieran mayor gravedad.

El portal Que Pasa Salta informó que se trató de un robo calificado en banda y en zona poblada, y quedó a cargo de la Fiscalía Penal 2. Se ordenaron una serie de procedimientos para esclarecer lo sucedido.

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La investigación avanzó de manera decisiva gracias a la revisión de registros fílmicos obtenidos por el Centro de Videovigilancia. Las imágenes permitieron reconstruir parte del trayecto de los presuntos autores tras el ataque y establecer cuáles habían sido sus movimientos horas antes. Con estos datos, personal de la Dirección General de Investigaciones pudo identificar a un hombre de 28 años y a una mujer de 22, ambos en situación de calle, como sospechosos principales.

En un operativo coordinado, los efectivos se trasladaron al asentamiento San Francisco, donde lograron localizar y detener a los acusados. Durante el procedimiento, la policía secuestró prendas de vestir y diversos elementos personales que pertenecerían a la víctima.

Según la información proporcionada por el mismo portal en base a los datos proporcionados por Policía de Salta, los detenidos permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El caso fue caratulado como lesiones y robo calificado en poblado y en banda, una figura penal que contempla agravantes dada la modalidad y el contexto en el que se produjo el hecho.

La Fiscalía Penal 2 dispuso la realización de nuevas medidas probatorias y la ampliación de las tareas investigativas en la zona. Los investigadores trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis de los elementos secuestrados durante el operativo. El objetivo es determinar con precisión la participación de los aprehendidos y establecer si existen otros involucrados en la agresión y el robo. La víctima, tras recibir el alta médica, amplió su declaración ante la fiscalía.

Policía de Salta
La Policía de Salta detuvo a los sospechosos que en barrio Tomás Ryan golpearon y robaron a un hombre

Dos jóvenes detenidos por un robo en La Plata

Dos jóvenes fueron detenidos este lunes en las afueras de La Plata tras protagonizar un violento ingreso a una vivienda particular, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró en una finca situada sobre la calle 142 entre 33 y 34, donde los delincuentes sorprendieron al propietario bajo amenazas y lo sometieron con un arma blanca.

La secuencia comenzó cuando los sujetos, de 25 y 18 años, forzaron la puerta principal de la casa y accedieron al interior de manera abrupta. Una vez adentro, redujeron a un hombre de 53 años, utilizando una cuchilla de gran tamaño.

De acuerdo a lo informado, bajo intimidación constante, los individuos obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras revisaban las habitaciones y sustraían diversos objetos de valor.

Tras el llamado de alerta al 911, los efectivos del Comando de Patrullas se trasladaron rápidamente al lugar del hecho. Allí, la víctima pudo describir a los asaltantes y brindar detalles relevantes sobre la vestimenta y las características físicas de los individuos. Los sospechosos, según la reconstrucción, habían escapado a pie por las calles de la zona.

A solo 400 metros de la vivienda, en la intersección de 142 y 528, los uniformados interceptaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Durante la requisa, los agentes hallaron una mochila en poder de los detenidos que contenía una computadora notebook de alta gama y la cuchilla de 35 centímetros utilizada en el ataque.

El propietario reconoció de inmediato tanto a los individuos como los elementos secuestrados durante el procedimiento policial. Los detenidos quedaron bajo custodia a disposición de la justicia, en tanto los objetos recuperados fueron devueltos a la víctima.

A pesar del arresto de los dos sospechosos y la recuperación de parte de los bienes robados, los investigadores constataron que aún faltaban otros elementos sustraídos durante el episodio. Entre los objetos que no fueron hallados se encuentran un televisor LED de 42 pulgadas, una guitarra criolla y dos teléfonos celulares.

Para encontrar los elementos restantes, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó adelante el registro de una vivienda ubicada sobre la calle 143, señalada como posible escondite o refugio de los autores del hecho. Tras la inspección, no se encontraron rastros de los artículos faltantes ni indicios de su ubicación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata, desde donde se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la permanencia de los detenidos bajo custodia hasta su comparecencia en sede judicial durante la jornada.

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