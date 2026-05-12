Atraparon a dos pasajeros en Jujuy que habían ingerido más de 200 cápsulas de cocaína

Gendarmes incautan múltiples cápsulas de cocaína y detienen a dos personas en un operativo antidrogas en la provincia de Jujuy (Gendarmería Nacional)

En medio de un operativo llevado a cabo en la ciudad de Libertador General San Martín, personal de Gendarmería Nacional detuvo a dos pasajeros luego de que se realizaran controles médicos. Todo ocurrió durante un control en un colectivo de larga distancia en el kilómetro 1.287 de la Ruta nacional N° 34.

El colectivo tenía como destino final la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los pasajeros, dos ciudadanos de nacionalidad boliviana llamaron la atención de los uniformados por su comportamiento inusualmente nervioso. Según informaron fuentes oficiales, ambos presentaban signos claros de palidez y transpiración excesiva, lo que motivó una revisión más exhaustiva por parte del personal de la Sección Reforzada “Libertador Gral. San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”.

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Durante la verificación de la documentación, los agentes no solo advirtieron la actitud sospechosa de los dos sujetos, sino que también constataron que ambos viajaban juntos y evitaban el contacto visual con el resto de los pasajeros. Ante la presunción de que se trataba de un caso de tráfico de drogas ingeridas o alojadas en el organismo, se procedió de inmediato a solicitar la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.

Los gendarmes trasladaron a los individuos al nosocomio local para efectuarles los estudios pertinentes. En la institución de salud, se les practicaron placas radiográficas que confirmaron la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambos sospechosos. A partir de este hallazgo, se dispuso su internación bajo observación y custodia, mientras se aguardaba la expulsión natural del material oculto.

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En el transcurso de las horas posteriores, los sujetos expulsaron un total de 216 cápsulas, que contenían en conjunto 2 kilos 952 gramos de cocaína. La situación fue informada de inmediato a la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso el secuestro de la droga y la detención formal de los ciudadanos bolivianos.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy dispuso el decomiso inmediato de la droga hallada y la detención de los dos ciudadanos. Ambos permanecen bajo custodia, a disposición de la justicia, mientras avanza la investigación sobre el origen y el destino final de la sustancia incautada.

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Las cápsulas de cocaína encontradas en los cuerpos de los dos detenidos en el operativo de Gendarmería en Jujuy (Gendarmería Nacional)

Tres detenidos en Jujuy por traficar 4 kilos de cocaína adosadas a sus cuerpos

A fines del mes de febrero, un control de rutina en una de las principales rutas también de Jujuy derivó en la detención de tres personas y el decomiso de una cantidad significativa de estupefacientes.

En el marco de los operativos habituales de la Gendarmería Nacional Argentina, los agentes interceptaron un colectivo de larga distancia en la localidad de Libertador General San Martín. Durante la inspección, surgieron indicios que derivaron en el hallazgo de casi cuatro kilos de cocaína ocultos en el cuerpo y calzado de tres pasajeros.

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El procedimiento se llevó a cabo en la Sección “Libertador General San Martín”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”. Este tipo de controles forma parte de la estrategia de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en corredores clave del norte argentino, una región identificada como punto de paso en el traslado de sustancias ilícitas hacia distintos destinos del país.

La operación comenzó cuando los uniformados advirtieron anomalías en la vestimenta de dos mujeres que viajaban entre los pasajeros. El personal de la Gendarmería realizó una inspección más minuciosa, detectando paquetes adheridos al cuerpo de ambas, sujetos debajo de la ropa.

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Los gendarmes también identificaron a un hombre que ocultaba envoltorios en las plantillas de su calzado. De acuerdo con el reporte oficial, la droga secuestrada alcanzó un peso total de 3 kilos 989 gramos, resultado que se confirmó tras las pruebas de campo realizadas en el lugar.

La causa quedó caratulada como violación a la Ley de Estupefacientes, bajo la órbita del juzgado federal con competencia en la jurisdicción. El cargamento incautado fue enviado a los laboratorios oficiales para su análisis y resguardo como prueba judicial.

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