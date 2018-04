La zona de Villa Domínico en Sarandí, de donde son oriundos los Villareal, había sido el principal foco de la búsqueda: se apuntó a la madre del policía, a su ex mujer y a su pareja más reciente. Varios efectivos de la división Búsqueda de Prófugos se apostaron en un complejo habitacional. Vigilar no era fácil. "Si estabas ahí y no eras de la zona se daban cuenta en dos minutos", apunta el investigador.