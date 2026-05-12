Persecución y violencia en Entre Ríos: detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja y a una agente policial

Detuvieron a un hombre por agredir a su expareja y a una agente policial en Entre Ríos

Un grave episodio de violencia ocurrió este lunes por la mañana en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, cuando un hombre de 28 años fue detenido tras protagonizar un ataque violento contra su ex pareja.

El hecho tuvo lugar cerca de las 9, cuando una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada sobre la calle Paraísos.

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Al llegar al lugar, personal de las comisarías Primera y Tercera escuchó gritos que provenían del interior de la casa. Los efectivos, al ingresar, confirmaron que el sujeto había irrumpido sin autorización en el domicilio de su ex pareja y la había atacado físicamente. En el inmueble también se encontraban el hermano del agresor, quien intentaba contenerlo, y una niña de apenas dos años.

De acuerdo a lo informado por el portal El Once, la intervención policial no logró calmar la situación. Por el contrario, el hombre reaccionó con violencia ante la presencia de los uniformados. En medio del forcejeo, tomó del cuello a una funcionaria policial, provocándole lesiones por estrangulamiento y hematomas, según detallaron fuentes policiales. La agente fue liberada por la rápida intervención de sus compañeros, aunque el agresor aprovechó la confusión para huir del lugar.

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La fuga del sospechoso desencadenó una persecución que se extendió por los fondos de varias viviendas del barrio Unión. De acuerdo con lo informado por la Policía, el individuo saltó tapiales y trepó a los techos de casas vecinas, ignorando las reiteradas órdenes de detención.

Los agentes solicitaron el apoyo del Comando Radioeléctrico para implementar un operativo cerrojo en toda la manzana. Finalmente, el oficial a cargo logró alcanzar y reducir al sospechoso sobre uno de los techos de las viviendas linderas, poniendo fin a la persecución y permitiendo su detención.

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Una vez detenido, el hombre de 28 años fue trasladado y quedó a disposición de la justicia. Respecto al estado en el que quedó su ex pareja, trascendió que no presentaba lesiones visibles y decidió no radicar una denuncia formal contra el agresor. El ataque se dio delante de una niña de dos años que se encontraba en la vivienda.

No obstante, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso que el acusado permanezca detenido bajo los cargos de resistencia a la autoridad y violencia de género, en virtud de la gravedad de los hechos ocurridos en el barrio Unión de Concepción del Uruguay.

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El detenido también agredió a una agente policial que resultó herida

Los condenaron por violencia y volvió a agredir a su ex pareja

Días atrás, un tribunal de San Juan sentenció a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que el agresor, de 42 años, quedó detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

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La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de L., a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando el detenido atacó a la víctima en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención.

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En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma persona y enfrentó en aquella ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.