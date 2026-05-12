Crimen y Justicia

Persecución y violencia en Entre Ríos: detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja y a una agente policial

El ataque ocurrió frente a una niña de dos años. La Fiscalía ordenó su detención por violencia de género y resistencia a la autoridad

Guardar
Google icon
Detuvieron a un hombre por agredir a su expareja y a una agente policial en Entre Ríos
Detuvieron a un hombre por agredir a su expareja y a una agente policial en Entre Ríos

Un grave episodio de violencia ocurrió este lunes por la mañana en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, cuando un hombre de 28 años fue detenido tras protagonizar un ataque violento contra su ex pareja.

El hecho tuvo lugar cerca de las 9, cuando una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada sobre la calle Paraísos.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, personal de las comisarías Primera y Tercera escuchó gritos que provenían del interior de la casa. Los efectivos, al ingresar, confirmaron que el sujeto había irrumpido sin autorización en el domicilio de su ex pareja y la había atacado físicamente. En el inmueble también se encontraban el hermano del agresor, quien intentaba contenerlo, y una niña de apenas dos años.

De acuerdo a lo informado por el portal El Once, la intervención policial no logró calmar la situación. Por el contrario, el hombre reaccionó con violencia ante la presencia de los uniformados. En medio del forcejeo, tomó del cuello a una funcionaria policial, provocándole lesiones por estrangulamiento y hematomas, según detallaron fuentes policiales. La agente fue liberada por la rápida intervención de sus compañeros, aunque el agresor aprovechó la confusión para huir del lugar.

PUBLICIDAD

La fuga del sospechoso desencadenó una persecución que se extendió por los fondos de varias viviendas del barrio Unión. De acuerdo con lo informado por la Policía, el individuo saltó tapiales y trepó a los techos de casas vecinas, ignorando las reiteradas órdenes de detención.

Los agentes solicitaron el apoyo del Comando Radioeléctrico para implementar un operativo cerrojo en toda la manzana. Finalmente, el oficial a cargo logró alcanzar y reducir al sospechoso sobre uno de los techos de las viviendas linderas, poniendo fin a la persecución y permitiendo su detención.

Una vez detenido, el hombre de 28 años fue trasladado y quedó a disposición de la justicia. Respecto al estado en el que quedó su ex pareja, trascendió que no presentaba lesiones visibles y decidió no radicar una denuncia formal contra el agresor. El ataque se dio delante de una niña de dos años que se encontraba en la vivienda.

No obstante, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso que el acusado permanezca detenido bajo los cargos de resistencia a la autoridad y violencia de género, en virtud de la gravedad de los hechos ocurridos en el barrio Unión de Concepción del Uruguay.

El detenido también agredió a una agente policial que resultó herida
El detenido también agredió a una agente policial que resultó herida

Los condenaron por violencia y volvió a agredir a su ex pareja

Días atrás, un tribunal de San Juan sentenció a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que el agresor, de 42 años, quedó detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de L., a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando el detenido atacó a la víctima en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención.

En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma persona y enfrentó en aquella ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.

Temas Relacionados

persecusiónhombreagresiónexparejadetenidoEntre Ríos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salta: golpearon a un hombre en la calle para robarle y los detuvieron gracias a una filmación

Un hombre de 28 años y una mujer de 22 fueron arrestados en el asentamiento San Francisco de Tartagal. La víctima debió recibir asistencia médica

Salta: golpearon a un hombre en la calle para robarle y los detuvieron gracias a una filmación

Denunciaron a una preceptora por robarse 45 mil dólares destinados a un viaje de estudios: “Me patiné la plata”

Cerca de 37 familias fueron víctimas de la maniobra de la mujer. Mes a mes, los damnificados transferían el dinero a la cuenta personal de la acusada

Denunciaron a una preceptora por robarse 45 mil dólares destinados a un viaje de estudios: “Me patiné la plata”

Comienza el juicio por el crimen del adolescente que salió a cazar y apareció muerto en un estanque en Misiones

Lo buscaron durante 33 días. El cuerpo tenía una herida de bala y piedras dentro de la campera para evitar que saliera a flote

Comienza el juicio por el crimen del adolescente que salió a cazar y apareció muerto en un estanque en Misiones

Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación en la basura

Una mujer de 70 años fue quien dio aviso a las autoridades. Ahora, la Policía trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad para esclarecer el caso

Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación en la basura

Detuvieron a dos jóvenes que amenazaron a un hombre con una cuchilla y le robaron en su casa de La Plata

Los asaltantes irrumpieron en la casa de la víctima y, entre amenazas, se llevaron varias de sus pertenencias. Escaparon a pie, pero los atraparon

Detuvieron a dos jóvenes que amenazaron a un hombre con una cuchilla y le robaron en su casa de La Plata

DEPORTES

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Así fue el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: “Pasé unos días difíciles”

Nazarena y Barbie Vélez contaron sus problemas de incontinencia urinaria y el nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Emiratos Árabes ejecutó ataques militares secretos contra Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Emiratos Árabes ejecutó ataques militares secretos contra Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera