“No me pegues, no me pegues, ¡no te hice nada, loco!", lloraba el hombre de 54 años. Su mujer, mientras tanto, filmaba desde el camión. Andina luego sería aprehendido por esos policías, su mujer también, con una causa a cargo del fiscal Walter Mércuri por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Un médico atendió luego al camionero, determinó la existencia de lesiones leves. Poco después ambos fueron liberados. Andina dio entrevistas, habló de un ataque gratuito en su contra.