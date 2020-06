Los detenidos fueron acusados de suministro de drogas a título gratuito, pero no se pudo probar un comercio, una acusación menor que terminó con una probation. El fiscal Favaro giró el expediente a la Justicia federal, que aseguró no tener competencia en la materia. Entonces, volvió la causa. Para ese entonces, según fuentes judiciales en Mar del Plata, las actividades de Inner Mastery en la zona se habían cancelado. Ya no había nada para investigar.