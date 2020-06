Antes de saber su condena, Bazán se expresó a través de una grabación con su teléfono celular. “Quiero agradecer a todas los compañeras y compañeros que se sumaron a este reclamo de verdad y justicia. Así, a casi tres años que la policía junto a la fiscalía me quieren condenar sin tener una sola prueba. Esto no es un caso aislado, existen muchos casos de causas armadas, para cubrir los negocios turbios del poder. No permitamos que el femicidio de Anahí quede impune porque sin verdad no habrá justicia”.