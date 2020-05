—Él montó un personaje de víctima inocente y hay gente que muere con las botas puestas. Y tengo otra teoría, de mi cosecha: creo que Bazán, sin ser peyorativa, era una persona común, nadie importante, no representaba nada, no tenía dinero, un tipo que vivía en una casa usurpada en el parque Santa Catalina. O sea, nada. Se me ocurre que él sabe mucho y está protegido por eso. Alguien le paga el abogado. Si él sabe quién fue y sabe que por ahí se la dejaron a mi hija en su casa, o no quiso hacerlo pero tuvo que hacerlo, él no puede decir quién fue porque dura dos minutos con vida. Si él hubiese optado por el cargo de encubrimiento tendría que haber dicho quién se la dejó. ¿Y ahí qué decís?