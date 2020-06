“Empiezan a entrar todos en fila, me acuestan en la cama y me empiezan a violar”, continuó Miki: “Lo que yo les quiero decir, chicas, es que no se callen. Estuvieron como tres horas violándome. Se turnaban entre ellos, ‘andá, ponelo en cuatro, te toca a vos’. Uno me agarraba la cabeza y me decía que se la chupe”. Su amiga que la llevó hasta ahí también aparece en su relato en el video, riéndose mientras la abusaban bestialmente desde el marco de la puerta.