Se secuestrarán los rodados a las personas que no usen casco, no tengan chapa patente, licencia de conducir y documentación del motocicleta. En caso de que el conductor no presente el carnet de conducir o “se encuentre bajo los efectos de sustancias alucinógenas o etílicas”. Los infractores podrán recuperar los rodados después de abonar una multa. Las motos que se secuestren serán llevadas al depósito que tiene la Policía. Al principio se otorgarán 10 días serán de concientización a los motociclistas para que regularicen su situación y no se realizarán secuestros por infracciones y se habilitará una línea telefónica para recibir denuncias por abusos que pueda cometer el personal que realice los operativos.