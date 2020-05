El inédito audio de Michael Jordan en el que pide sacar a su “enemigo” en la NBA del Dream Team

En la serie documental The Last Dance que terminó la semana pasada y que repasa la historia de los seis títulos de los Chicago Bulls, la ex estrella del baloncesto estadounidense había desmentido que él hubiese borrado a Isiah Thomas de la selección que fue a los Juegos Olímpicos de 1992