“Todavía no caigo con la muerte de mi hija”. “No hay explicación. Un celular roto. ¿Cuánto sale la vida de mi hija, un teléfono con la pantalla rota? No entiendo, no entiendo que le hayan pegado un tiro en la cabeza por un celular con la pantalla rota” , expresó Cristian, el padre de Loriana en declaraciones a la prensa cordobesa.