-No sé si comparecerá, no sé, no me interesa. La discusión tiene que estar en el lado de la Justicia, fue lo primero que hicimos: salir a denunciar. Ojalá se siente ante los jueces y pague por lo que hizo. Ojalá. Esa fue mi motivación. Yo iba a seguir sí o sí. Todo lo que venga en adelante es lo correcto. Lo que más quiero es que no le pase a nadie. Los diputados tienen que dar el ejemplo. Eso es lo que no pasó. Quiero que esto siente un precedente, hay cosas que no hay que normalizar.