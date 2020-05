En toda la declaración indagatoria, a la que accedió infobae, el doctor actuó de un modo cínico, dio a entender la fiscal. Porque, según dijo, reconoció los delitos pero dio una explicación “injustificable”: “Sí, el cartel estaba ahí. Pero la verdad que las veces que entré a la clínica no lo vi, no le presté atención. En algún momento me preguntó mi secretaria, creo que me lo mandaron por WhatsApp y dije que sí pero no estaba seguro de lo que decía el cartel”, declaró.