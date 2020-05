Verborrágico, confuso y falto de memoria: así fue la declaración de Rubén Mühlberger

Cómo en toda la declaración, el doctor reconoce este delito y los demás pero da una explicación vaga: “Si, el cartel estaba ahí. Pero la verdad que las veces que entré a la clínica no lo vi, no le presté atención. En algún momento me preguntó mi secretaria, creo que me lo mandaron por WhatsApp y dije que si pero no estaba seguro de lo que decía el cartel”.