–Ya lo escribí con mi mujer Norma. Se llamará “Divina Justicia: el cielo lo sabía”. Contaré mi calvario en prisión. Por suerte ya tengo el último capítulo: mi libertad. No sé en qué editorial lo publicaré. En la foto de tapa aparezco bailando el vals con mi hija Natalia, en su cumpleaños de 15. En la cárcel era píel y hueso. Una vez me tiraron una pata de pollo por la reja. Y me dijeron que no había cubiertos. Y una tarde le pregunté a un guardia cómo había salido River. Me miró serio y me dijo: ‘Si te lo digo, me matan’. Me hicieron mucho daño.