Edilberto Ramón Goncalves Leiva era buscado desde noviembre de 2018, luego de que según la Justicia de Paraguay matara de once puñaladas en la manzana 4 del barrio Itá Pasó de la ciudad de Encarnación a Laura Godoy, su ex pareja. Un vecino lo vio huir, Laura misma gritaba por auxilio. Poco después fue trasladada a un hospital local, donde murió por sus extensas heridas. Así, los policías del Departamento de Itapúa salían a buscarlo, un comisario daba entrevistas, hablaba de búsquedas intensas, creían que Edilberto estaba por la zona, refugiado por una hermana. Laura, de 26 años, tenía un hijo. “De once puñaladas mataron a una mamá” , tituló el diario Crónica de ese país.