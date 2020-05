No fue un motín como el de la Cárcel de Devoto: fue una revuelta en los calabozos de la dependencia policial . Bloquearon el pasillo de acceso a las celdas y se filmaron con tapabocas y blandiendo facas: exigían la presencia de autoridades policiales, de las cámaras de televisión y de la “política”. “Acá somos los pibes de la novena planteándole la situación a la policía que no nos quiere dar el protocolo de salud. Acá hubo un muchacho que estuvo tirado durante cuatro días en la cama y el taquero no hizo nada. Ni siquiera se cumplió el protocolo. Acá nosotros queremos que se cumplan los derechos. Estamos privados de nuestra libertad, pero queremos nuestros derechos. Somos personas, no animales”, acusó el interno que sirvió de vocero del grupo.