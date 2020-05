Respecto de la víctima, el fiscal comentó que por lo que se sabe hasta el momento, se trataba de un hombre que no tenía familia y que la precaria casilla de madera en la que fue asesinado era de su propiedad. Al parecer, Salguero y Castro habían iniciado la relación hacía unos ocho meses, aunque no era un vínculo fuertemente constituido. De hecho, los vecinos sostienen que la joven iba y venía. “ Sabemos que era hombre trabajador, que su lugar de trabajo estaba al lado de su casa y por ahora nadie reclamó el cuerpo. Tenemos entendido que no tiene familiares ”, comentó el funcionario judicial.