Es decir que aquella tarde el agente que pasó por la peluquería descubrió por casualidad que la mujer policía permitió que el peluquero violara la cuarentena y que además no había cumplido con la orden de aislamiento para prevenir de un posible contagio de coronavirus. Ante esa situación el juez Marcelo Martínez De Giorgi pidió que interviniera el SAME para determinar qué hacer con la mujer policía que había intentado en vano teñir su cabello. Como no presentaba síntomas de coronavirus, fue enviada a cumplir con aislamiento preventivo.