Ayer por la mañana, los compañeros de celda de Emiliano Alarcón Amilcar, de 22 años, lo quisieron despertar. Pero no respondió. No era la primera vez que Alarcón se sentía mal, ya había sido hospitalizado en tres ocasiones previas con síntomas similares al coronavirus. Entonces, llamaron a los efectivos para comunicarles lo que sucedía. Ellos también lo intentaron, pero tampoco hubo reacción. Se acercaron y no respiraba. Inmediatamente llamaron a los médicos. Pocas minutos después se verificó que Alarcón había fallecido dentro del calabozo número uno en la comisaría 1ra de San Justo, en La Matanza, zona oeste del conurbano.