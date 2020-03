¿Qué hacer ante una estafa virtual? “La denuncia siempre, pero hoy la recomendación es no salir de casa. Lo importante es que no hay plazo para denunciar, por lo que no es algo urgente. Y además los tribunales hoy atienden los casos prioritarios y estas denuncias no se van a tratar ahora”, explica. Pero por consultas o dudas se puede contactar a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) por mail a denunciasufeci@mpf.gov.ar o por su página web www.mpf.gob.ar/ufeci.