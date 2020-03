“Entonces uno de los policías me dice ‘con el circo que se armó no te puedo dejar ir. Te vamos a hacer un acta y te vamos a acompañar hasta tu casa’. Pero en el acta decía que estaba incumpliendo la cuarentena y no: yo estaba en tránsito. Entonces me niego. Me acusan de algo que no era correcto. A todo esto hablé con mi papá y le dije que me prepare ropa. Pasé por su casa en Ezeiza y me fui".