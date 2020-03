Desde las cero horas de hoy rige la cuarentena total en el país. Los ciudadanos no pueden salir de sus casas salvo para cuestiones menores o ir a comprar lo indispensable para sobrellevar los días de encierro. Sin embargo, algunas no lo cumplieron. Según pudo reconstruir Infobae, las policías de todo el país detuvieron y demoraron a unas 200 personas por violar el decreto impuesto con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Aunque la cifra definitiva a nivel nacional aún no se publicó.