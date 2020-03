“Como el Presidente dice que cambia esto y cambia lo otro, yo le creí. Yo le creí y caí en la trampa. No es la primera vez. Lo que se llevaron fue lo que tenía guardado, los ahorros de toda mi vida: 40 mil dólares. Y no lo aprovechan. Eso le pido al Señor: que le dé luz y conocimiento para que no lo haga más. Porque se sufre”, expresó Mariana, en diálogo con TN.