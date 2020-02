“Este señor se acercó a solicitar una receta. Le expliqué que la médica que él quería ver los miércoles no trabajara. Y yo la receta no la tenía, porque era de un medicamento crónico y no había urgencia. Fue allí cuando empezó a tratarme mal, con insultos y un tono muy elevado. Luego me dio un manotazo en la cara. Él se dio cuenta de que lo estaba filmando pero no le importó. Me dijo: ‘Te voy a dejar un ojo negro’. En ese momento ya había dejado de grabar”, expresó Liliana Vega, dueña del Consultorio Médico Integral, ubicado en Beruti al 300.