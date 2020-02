Horas después, el médico enajenado no ahorró amenazas contra Fioramonti: “Yo no me manejo con abogados”, le dijo , simplemente de palabra, sin una pistola en la mano. “Acá ya le pasó algo a un intendente”, dijo en clara referencia al asesinato de Rodríguez, acribillado a balazos por Julio César Aldecoa mientras paseaba por la zona del Parque Municipal Narciso del Valle.