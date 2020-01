En tanto, un hermano de Orlando Jara señaló que “le duele un montón” lo que sucedió pero que va a “apoyar” a sus sobrinos porque él sabía cómo era su hermano."Mi hermano me dijo que un día iba a matar a su familia y se iba a matar él. Así que me lo llevé al campo para prevenir eso y estuvo un par de meses conmigo. Se volvió, me lo volví a llevar y él volvió otra vez", recordó. “Conmigo nunca fue violento, pero a través de otras personas supe que maltrataba a sus hijos”, indicó el hombre y añadió que sus sobrinos “son buenos pibes”. “Los perdono”, concluyó.