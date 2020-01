Según Graciela, durante los 18 meses que Federico trabajó en su casa, Maxi nunca le manifestó que él lo maltrataba. Sin embargo, en el último mes, ella notó que su hijo estaba “raro” y con algunos “retrocesos”. “ Yo le preguntaba si le pasaba algo y me decía que ‘No’ . Pero después de que su hermana grabó esa secuencia, vino, me abrazó y me dijo: ‘Mamá, tengo una buena noticia para darte. Se terminó el calvario’ ”, refiere Graciela.