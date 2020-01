Por el hecho, hay un undécimo imputado, el remero Pablo Ventura, quien estuvo detenido cuatro días hasta que fue liberado por la Justicia tras determinar que no se hallaba en Gesell en el momento en que ocurrió el crimen de Báez Sosa. Sucede que en el caso de Ventura, que ya retornó a su casa en Zárate, contó con varias pruebas a su favor. No sólo no fue ubicado por ningún testigo en el lugar del hecho, sino que la filmación de una cámara de seguridad confirmó que estuvo en un conocido restaurante de Zárate la noche del sábado 18 de enero. Luego de cenar allí, se reunió con unos amigos, que también acudieron a Gesell para declarar que Pablo había estado con ellos. Además, Ventura cedió rápidamente su celular para que también forme parte de los peritajes, para que se corrobore qué antenas lo detectaron durante aquella noche.