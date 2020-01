Si bien en la escucha entre Escobar y Díaz ambos hablan de atacar el miércoles 8, por alguna razón que no se sabe o no trascendió, el operativo se supendió y finalmente se activó el 12 de enero por la noche. “Cachete” reclutó a los soldados. Se cree que fueron dos arriba de una moto los que rociaron de balas la parte trasera del City Center, casualmente (o no) la que da al barrio Las Flores, el epicentro del dominio de Los Monos.