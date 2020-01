Algunos son policías retirados y otros exonerados; no están en actividad hace muchos años, pero aprovechan el uso de las redes sociales y las páginas web de supuestos “sindicatos" policiales, agurpaciones no reconocidas y sin personería jurídica para lanzar mensajes contra los gobiernos provinciales, cualquiera sea el signo político, un movimiento en una guerra de desgaste. Ex comisarios de otras provincias prefieren ventilar su agenda y sus rencillas a través de WhatsApp, en confianza, pero ésto está a la vista de todos.