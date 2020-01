En relación al momento que quedó registrado en las imágenes del video, la joven señaló: “Estoy casi segura de que me drogaron, porque en otro video se ve que salgo caminando bien del bar. Después me encuentra un señor que me salvó la vida y llama al sistema de emergencias de Rosario. Me trasladan al Hospital Provincial, que no me realizó ningún examen toxicológico y se desestimó la posibilidad de un abuso”.