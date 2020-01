Para Asaro, la muerte de Caruso tiene los elementos de un femicidio y por eso pide la imputación, y no una preliminar, como averiguación de causales de muerte. Otras fuentes cercanas al caso no se aventuran a la calificación. Lo cierto es que todavía no hay un adelanto de autopsia, no se habla de una lesión que inequívocamente haya provocado la muerte, una marca de estrangulamiento o un orificio de bala. El informe de la autopsia será crucial para reafirmar las sospechas.