Sepúlveda dijo que simuló estar embarazada y fingió el secuestro y posterior pérdida de un bebé para retener a su pareja. “Yo no quería perder ni a mi marido, ni lo que habíamos construido, jamás hubiese querido perjudicar ni faltar el respeto a alguien porque esto nos está costando caro, todo el mundo lo insulta”, señaló. Además, confió: “La mentira se me desbordó. No sabía qué hacer y no medí las consecuencias de lo que pasaba”.