Martínez tiene antecedentes penales que llamaron la atención de los investigadores: está imputado por abuso sexual agravado contra la hija de una ex pareja. El expediente, que llegó al Tribunal Nº 1 de La Plata, tiene movimientos recientes de febrero de este año. Según la causa, habría violado a la menor entre 2012 y 2015. Este es un dato que llegó a la oficina del fiscal y que no pasó desapercibido. No es el único antecedente: fue denunciado en un juzgado de paz en Berisso por violencia familiar. El expediente data de 2015.