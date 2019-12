“Con las luces del auto pude ver que uno de los perros estaba tirado, con espuma en la boca. Ahí pensé ‘estoy entregado acá porque hay gente adentro’”, contó Abdelnabe. “Atiné a salir corriendo para irme de la casa y en la carrera me empujaron, me tiraron contra la puerta, me sacaron la llave, ingresaron a la vivienda, me maniataron, tengo todo lastimado, y a partir de ahí fueron tres horas de una cosa tremenda”.