Martínez dio su versión también frente a la prensa: “Yo salí a fumar y en ese momento me llamó mi mujer y escuché la frase ‘ayudame, me están llevando'. daba la sensación como que hablaba de adentro de un túnel. Estoy desesperado. En el hospital me dijeron que me quedará tranquilo. Estoy destrozado", aseguró.