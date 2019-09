Lo primero que se constató fue que Lovato no era médico. Su nombre no figura como profesional en el Ministerio de Salud y la matrícula con la que ejercía -159.429- y que pone en sus ordenes, no existe. La investigación también determinó que no hay constancias de que Lovato haya trabajo en la clínica. Solo un intercambio de mails en los que se pide que le paguen las suplencias que había hecho a comienzos de febrero. En el expediente judicial al que accedió Infobae tampoco queda claro su nombre: aparece como Lovato o Lovat. Hoy está con "búsqueda de paradero" ya que hasta ahora no fue encontrado después de distintas medidas de prueba. Eso significa que lo buscan y técnicamente no está prófugo porque no pudo ser notificado de la causa.